La Juventus comincia i contatti nel caso in cui con Di Maria fallisse la trattativa, ecco la situazione per Berardi.

Stanchi e infastiditi dalla trattativa con Angel Di Maria, la Juventus passa dal Sassuolo a chiedere il costo di Domenico Berardi. La trattativa è partita con una base di 35 milioni di euro, i bianconeri hanno ascoltato la richiesta prendendo nota dei costi dell’operazione, il giocatore si è mostrato disponibile nel caso per effettuare il trasferimento, che doveva avvenire tanti anni fa.

IM_Berardi_Domenico_2

La trattativa può accendersi da un momento all’altro, tra l’altro al Sassuolo piacciono molti giovani dei bianconeri. Tra cui Fagioli, Rovella e Ranocchia. Vedremo se la Juventus deciderà di accelerare sul quasi 28 enne attaccante esterno destro dell’Italia e del Sassuolo. O se Di Maria in extremis accetterà il trasferimento in terra italiana. Alternative: Pulisic, Asensio, Zaniolo per cui la Roma chiede però 55 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG