I dirigenti rossoneri devono assolutamente acquistare un nuovo attaccante: la scelta si rivelerà cruciale anche per gli anni a seguire e non va sbagliata.

Si fa un gran vociare sull’acquisto che il Milan deve fare in attacco per sostituire Olivier Giroud che ha scelto di proseguire la carriera in MLS. Nonostante ci sia un’urgenza acclamata i rossoneri temporeggiano in attesa di capire come si svilupperà il mercato dei centravanti: sono infatti diverse le squadre che interverranno in quel ruolo.

Il preferito

Al momento sono due i nomi più graditi da Moncada e D’Ottavio e si tratta di Joshua Zirkzee del Bologna e Santiago Gimenez del Feyenoord; restano sullo sfondo i vari Benjamin Sesko e Jonathan David. Questi sono tutti profili giovani e con costi elevati, l’unica eccezione è Serhou Guirassy che però fa richieste di stipendio molto alte.

Joshua Zirkzee

Le ultime

Il problema commissioni elevate fa pensare che non sia facilissimo arrivare all’olandese del Bologna; c’è poi anche la possibilità che il Bayern Monaco lo rivoglia. I dirigenti rossoneri quindi si stanno concentrando sul messicano (che però ha anche passaporto italiano) per via del fatto che il suo ingaggio attuale è di 1,2 milioni a stagione; il suo cartellino costa intorno ai 50 milioni.

Il grosso ostacolo

Tuttosport sostiene che stiano pensando a Gimenez Liverpool e Tottenham che sicuramente hanno maggior potere di spesa rispetto ai rossoneri; il nuovo allenatore dei Reds inoltre è Arne Slot, tecnico che ha allenato il messicano negli ultimi 2 anni. Il Milan non vuole partecipare ad aste e quindi se la notizia verrà confermata, virerà su altri obiettivi.

