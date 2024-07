I rossoneri sono molto attivi sul mercato ma i tifosi non sono contenti per il fatto che solamente un acquisto è già stato formalizzato.

Il Milan ha intenzione di compiere passi significativi nel mercato estivo per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Finora, l’unica trattativa conclusa è stata quella dell’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, ma la società ha intenzione di ritoccare l’organico in tutti i reparti.

Il piano

Tuttosport sostiene che è in preventivo una spesa totale di una cifra intorno ai 130 milioni di euro: sono 5 gli obiettivi al momento. Si tratta di Strahinja Pavlovic del Salisburgo per il centro della difesa, Emerson Royal del Tottenham per la fascia destra sempre in difesa, Youssouf Fofana del Monaco e Lazar Samardzic dell’Udinese al centro del campo, concludendo l’elenco con Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund per l’attacco. Il piano è molto ambizioso.

Youssouf Fofana

Il colpo più vicino

Tra i giocatori menzionati, Strahinja Pavlovic è quello che appare più vicino ad indossare la maglia del Milan. Il forte interesse reciproco e la preferenza del centrale per il trasferimento al Milan, uniti alla crescente elasticità nelle negoziazioni con il Salisburgo, segnalano un possibile lieto fine a breve termine per questa trattativa.

Difficoltà

Non tutte le trattative hanno però proceduto senza intoppi. L’affare per Fofana si è complicato non poco a causa dell’aumento della richiesta economica del Monaco, spinta dall’interesse di club come Manchester United e Atletico Madrid; ora si vocifera che il costo del giocatore sia di addirittura 35 milioni di euro. Parallelamente, è ancora in fase preliminare la trattativa con l’Udinese per Samardzic, valutato 25 milioni di euro. Ferma anche la trattativa col Tottenham per Emerson Royal.

