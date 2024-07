I dirigenti rossoneri non intendono accontentare le richieste dei friulani per il serbo solo mediante un’offerta cash.

Il Milan è attualmente impegnato in trattative con l’Udinese per aggiudicarsi le prestazioni di Lazar Samardzic, giovane promessa del calcio europeo valutato 25 milioni di euro. La società rossonera mostra un interesse marcato nel centrocampista, cercando di trovare la quadra economica che possa soddisfare entrambe le parti; secondo Moncada e soci la valutazione dell’ex Lipsia è leggermente inferiore e si attesta sui 20 milioni.

Yacine Adli

La nuova idea

Secondo il Corriere della Sera quindi il Milan vorrebbe inserire Yacine Adli nell’operazione. Il giocatore francese, arrivato dal Bordeaux, ha suscitato l’interesse non solo dell’Udinese ma anche dell’Al Shabab, squadra che gioca nella Saudi Pro League. In caso di interessi arabi i rossoneri per il francese ascolteranno solo proposte superiori ai 15 milioni di euro; potrebbe essere diversa la valutazione di Adli se si decidesse effettivamente di farlo rientrare nell’affare Samardzic.

Il rendimento del serbo

Lazar Samardzic è ad Udine da 2 stagioni e l’anno scorso è stato vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter; come è noto aveva anche svolto le visite mediche prima che l’affare saltasse per elevate richieste da parte del padre-agente. Nell’ultima stagione ha totalizzato 34 presenze in Serie A, accumulando 2382 minuti di gioco. Ha realizzato 6 goal e ricevuto solamente 2 ammonizioni, dimostrando non solo le sue qualità tecniche ma anche una notevole disciplina in campo.

