Il mercato dei rossoneri entra nel vivo e nel reparto arretrato potrebbe esserci più di un movimento.

Il Milan si muove sul mercato per rinforzare la propria difesa, in un periodo caratterizzato da trattative frenetiche e strategie mirate a consolidare la rosa in vista delle sfide future.

Il serbo

Strahinja Pavlovic sembra essere molto vicino al trasferimento al Milan. Le trattative tra il club rossonero e il Salisburgo procedono speditamente, grazie alla ferma volontà del giocatore serbo di trasferirsi a Milano. Pavlovic ha manifestato tale desiderio in maniera inequivocabile, giungendo perfino a rifiutare proposte di altre squadre, tra cui l’Atletico Madrid.

Strahinja Pavlovic

Nuovi scenari

La strategia di mercato del club rossonero potrebbe subire delle variazioni significative nel caso in cui si concretizzassero delle partenze. Particolare attenzione è rivolta a Malick Thiaw, il cui trasferimento al Newcastle potrebbe rendere necessario per il Milan l’acquisto di un nuovo difensore. La valutazione del giocatore tedesco si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra indicativa della richiesta milanista per considerare la sua cessione.

Gli obiettivi

In questo scenario, emergono i nomi di potenziali sostituti. Tra i giocatori che hanno attirato l’interesse dei rossoneri ci sono Igor, ex Fiorentina attualmente in forza al Brighton, e Jhon Lucumi del Bologna; lo riporta la Gazzetta dello Sport. Entrambi rappresenterebbero delle soluzioni valutate dal Milan per rafforzare la propria retroguardia, in risposta alle dinamiche di mercato e alle eventuali partenze dal club.

