Oggi il Milan partirà (ore 13:45) per una nuova avventura negli Stati Uniti, dove prenderà parte al Soccer Champions Tour 2024. Con una serie di amichevoli che lo aspettano, il tecnico Paulo Fonseca ha l’opportunità di mettere alla prova il suo nuovo Milan contro alcune delle squadre più prestigiose al mondo. In attesa dei rientri dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali e dei nuovi acquisti dal mercato, questi incontri rappresentano un’occasione preziosa per testare la squadra e per affinare strategie di gioco.

Una partnership con i New York Yankees

La prima sfida del Milan sarà domenica 28 luglio 2024 (ore 00:00 italiane) contro il Manchester City FC a New York City. La partita, che si disputerà nello storico Yankee Stadium, non è solo un’importante occasione sportiva, ma anche la celebrazione di una prestigiosa collaborazione. Infatti, questa amichevole suggella una partnership tra il Milan e i New York Yankees, due delle realtà più iconiche nello sport mondiale. Tale alleanza è frutto di una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, principale azionista di AC Milan, testimoniando un’intesa profonda e strategica tra le due organizzazioni.

Un incontro storico a Chicago

Il secondo appuntamento vede il Milan a confronto con il Real Madrid CF, giovedì 1 agosto 2024 (ore 2:30 italiane) a Chicago, Illinois. Lo scenario per questo incontro sarà il Soldier Field, uno stadio che porta con sé ricordi storici per i rossoneri, avendo già ospitato una partita amichevole tra il Milan e la Nazionale degli Stati Uniti nel lontano 1991. Questo rende il match non solo un’occasione per misurarsi con un avversario di prim’ordine ma anche per rievocare un pezzo di storia del club.

Tifosi Real Madrid

Un legame con Baltimora

L’ultima tappa di questa tournée americana vede il Milan impegnato contro l’ FC Barcellona a Baltimora, MD, mercoledì 7 agosto 2024 (ore 1:30 italiane). La partita si svolgerà all’M&T Bank Stadium, palcoscenico già noto al Milan grazie alla sua AC Milan Academy Virginia, dimostrazione dell’impegno continuo e della presenza del club in quest’area degli Stati Uniti. Questo incontro rappresenta quindi non solo un ulteriore test di alto livello ma anche un’occasione per rafforzare il proprio legame con i tifosi americani e con le iniziative di sviluppo calcistico locale.

Le amichevoli negli Stati Uniti offrono al Milan e a Fonseca importanti spunti di riflessione in vista della nuova stagione. Affrontando avversari come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, i rossoneri hanno l’opportunità di testare la propria forza e di tessere relazioni internazionali significative, in campo e fuori. Un’esperienza che senza dubbio contribuirà alla crescita e alla coesione della squadra, con un occhio sempre attento al mercato e ai possibili innesti futuri.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG