Il Milan ha saputo pescare dal mercato estivo un tassello che, dopo poche partite, è già diventato un punto fisso della rosa di Fonseca. Nel cuore del calciomercato estivo, il Milan ha puntato con decisione su alcuni rafforzamenti mirati per potenziare la rosa a disposizione dell’allenatore. Tra le varie strategie adottate dalla dirigenza rossonera, spiccano particolarmente le scelte fatte per il centrocampo, un settore del campo in cui la necessità di una figura carismatica e tecnicamente affidabile si è fatta sentire con urgenza. In questo contesto, la scelta del Milan nel mercato estivo si sta rivelando vincente, nonostante le poche partite disputate. Il bisogno di muscle nel centrocampo Milanista L’addio di Franck Kessie aveva lasciato un vuoto non indifferente nel cuore del gioco milanista, una lacuna che la dirigenza ha cercato di colmare puntando su giocatori in grado di garantire sia presenza fisica che qualità di gioco. Fofana si inserisce […]

Leggi l’articolo completo Il Milan non può prescindere da lui: l’elemento chiave di Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG