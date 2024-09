Stefano Pioli, neo allenatore dell’Al-Nassr, ha ritrovato in Arabia un obiettivo del Milan del valore di 40 milioni di euro. Il retroscena di mercato. In un mondo globalizzato dove il calcio non conosce confini, le carriere dei calciatori possono prendere direzioni inaspettate, tessendo storie affascinanti all’interno di uno sport in cui il talento e le opportunità si incontrano in modi spesso imprevedibili. Una di queste storie riguarda Mohamed Simakan, un talento emergente che in un percorso tortuoso ha trovato la sua nuova casa lontano dall’Europa, precisamente in Arabia Saudita, sotto la guida dell’ex allenatore del Milan Stefano Pioli, ora al timone dell’Al Nassr. Un percorso professionale di successo Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, ha recentemente intrapreso un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera allenando l’ambiziosa squadra dell’Al Nassr in Arabia Saudita. La sua avventura ha avuto un inizio promettente, conquistando due vittorie cruciali che hanno messo in luce le […]

