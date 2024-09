Loftus-Cheek potrebbe cambiare il suo ruolo nel Milan. Fonseca starebbe lavorando per lui ad una nuova posizione in campo. Nel panorama calcistico attuale, pochi eventi riescono a catalizzare l’attenzione quanto le evoluzioni tattiche delle squadre di alto livello. Una di queste, particolarmente significativa nel campionato italiano, riguarda il AC Milan e l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek. Questo centrocampista inglese, dopo un inizio di stagione sottotono, è al centro di nuove strategie che potrebbero non solo rivoluzionare il suo ruolo in campo ma anche influenzare direttamente le sorti della sua squadra. Verso gli impegni europei L’attenzione di Fonseca e del Milan non è però rivolta solo al campionato italiano. La Champions League rappresenta un altro fronte aperto, specialmente dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool. Il prossimo appuntamento vedrà i Rossoneri affrontare in Germania il Bayer Leverkusen, un incontro da non fallire per mantenere vive le speranze di qualificazione. In vista di […]

Leggi l’articolo completo Nuovo ruolo per Loftus-Cheek, Fonseca ci pensa: la nuova idea, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG