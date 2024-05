Il Milan chiude la propria stagione con un pareggio. Finisce 3-3 con la Salernitana. Giroud saluta San Siro con un gol.

Il Milan gioca tra le mura amiche l’ultima di campionato, in un San Siro silenzioso in contestazione contro la società. E’ una serata speciale, segna infatti l’addio ai rossoneri non solo di Pioli, ma anche di Giroud e Kjaer. Il Milan inizia la partita indossando la nuova maglia, quella della stagione 2024-2025, celebrativa del 125esimo anno di vita rossonera.

Stefano Pioli

Primo tempo

Gli uomini di Pioli hanno un ottimo abbrivio di partita, asserragliando la Salernitana nella propria metà di campo. Prime azioni pericolose dopo solo due minuti a firma Giroud e Leao che questa sera sembra davvero molto ispirato. Fiorillo salva in entrambi i casi. Al 10′ ancora un’azione pericolosa del Milan a firma di Pulisic che di sinistro da dentro l’area di rigore dopo essersi creato un’occasione praticamente da solo. Al 13′ ottimo uno due fra Calabria e Pulisic, l’americano arriva sul fondo prova a premiare Giroud, anticipato però da un difensore avversario. Sull’azione seguente il tiro dalla bandiera Florenzi trovato dentro l’area di rigore, la spizzata di Tomori che non è andato lontano dall’incrocio dei pali. Al 22′ il Milan la sblocca con Leao abile a sfruttare un errore tecnico di Fiorillo a cui sfugge la palla dalle mani. Pochi minuti e arriva il gol che attendeva tutto il popolo di San Siro. Al 26′ Giroud trova il gol alla sua maniera, in acrobazia. Florenzi da calcio d’angolo imbecca Oliver Giroud che in sforbicciata trafigge Fiorillo. Il Milan passeggia sul velluto e non abbassa il ritmo di gara, occupando stabilmente la metà campo avversaria. Fiorillo impegnato al 31′ su tiro di Tomori di testa. Al 37′ trova anche la terza rete del match, annullata dopo revisione VAR per posizione irregolare a inizio azione di Leao. Al 39′ si vede la Salernitana con Candreva, la cui conclusione in diagonale è stata però prontamente ribattuta da Calabria. Al 45′ sul finire di tempo Theo Hernandez duetta ottimamente con Giroud che arriva alla conclusione da dentro l’area di rigore. Bravo Fiorillo a negare la gioia del gol al terzino rossonero. In pieno recupero altra grande parata di Fiorillo su colpo di testa di Gabbia.

Secondo tempo

Nessun cambio e la ripresa ha avvio con gli stessi 22 del primo tempo. Il copione della partita non cambia, il Milan prosegue nel suo predominio. Leao semina subito il panico tra i difensori dei campani, crossa la palla dentro l’area di rigore con Pulisic che per pochissimo non aggancia il pallone. Al 49′ il primo tiro in porta della Salernitana a opera di Candreva, palla alta. Il Pubblico al 51′ minuti rompe il silenzio e torna ad animare San Siro. I ritmi si abbassano, la partita assume caratteri più blandi. Al 58′ doppio cambio per il Milan. Fuori Gabbia e Leao, dentro Adli e Caldara, alla sua ultima partita con la maglia rossonera. Al 63′ la Salernitana accorcia le distanze da calcio d’angolo con gol di Simy. La Salernitana rischia addirittura di pareggiare al 65′, sempre con Simy. Bravo Mirante a farsi trovare pronto ed a negare la gioia della doppietta personale grazie anche all’aiuto della traversa. Il Milan riprende il filo del discorso e al minuto 72′ Theo Hernandez è autore di un’azione spettacolare arrivando al limite dell’area e servendo per Bennacer che, invece che calciare, ha cercato l’assist per Giroud, che però non è riuscito a sfruttare nel modo migliore quest’occasione. Arriva il terzo gol del Milan a firma del capitano Davide Calabria al minuto 77, sfruttando al meglio un assist al bacio di Pulisic. Al minuto 84 tutti in piedi per Giroud. Cambio nel Milan, fuori Olivier Giroud e dentro Luka Jovic. In pochi minuti la partita cambia incredibilmente direzione. Al minuto 86 prima e al minuto 89 poi, la Salernitana trova il pareggio con i gol di Sambia e Simy, autore di una doppietta. Al 91′ prova a vincerla con Pulisic ma Fiorillo si oppone ancora. Partita finita e spazio alle emozioni per l’addio di Pioli, Kjaer e Giroud.

L’articolo Il Milan pareggia 3-3 con la Salernitana. Giroud saluta con un gol! proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG