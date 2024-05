Stefano Pioli ha salutato il Milan e San Siro dopo il pareggio 3-3 con la Salernitana.



Stefano Pioli chiude il suo ciclo al Milan con un pareggio. Il suo Milan infatti non riesce a superare la già retrocessa Salernitana facendosi riprendere negli ultimi minuti. Il tecnico rossonero, fine gara, ha salutato il pubblico, con un discorso sul verde di San Siro. Parole commoventi che hanno emozionato il pubblico presente che ha tributato al tecnico il degno saluto.

Stefano Pioli

Grazie a tutti

Ecco le parole di Pioli.

“È la serata dei ringraziamenti, quindi comincio dal ringraziare chi mi ha voluto qui, chi mi ha sostenuto, chi mi ha dato la possibilità di allenare un club fantastico. Grazie alla proprietà, ai dipendenti di Casa Milan e di Milanello, grazie al mio staff, che ha fatto un grande lavoro, grazie ai miei giocatori; a voi dico che sapete cosa penso di voi, siete speciali e certe cose rimarranno. Poi ci siete tutti voi (tifosi, ndr): siete stati tantissimi, ci avete spronato, ci avete stimolato, ci avete una energia che noi abbiamo cercato di mettere sul campo…”

Pioli is on fire

Il pubblico interrompe il mister per un ultimo e commosso “Pioli is on fire”. Il tecnico completa il suo discorso con le parole più dolci e toccanti della serata: “Abbiamo perso insieme, abbiamo sofferto insieme, abbiamo vinto e gioito insieme. Avete messo il fuoco nel mio cuore e rimarrà sempre acceso: non vi dimenticherò”.

