Gianluca Di Marzio ha svelato la data dell’arrivo in Italia di Paulo Fonseca sempre più in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan.

Il campionato è finito, la campanella dell’ultimo giorno di scuola è suonato ed è tempo di pagelle. Promosso l’uscente Pioli, artefice di uno scudetto, due secondi posti e di una semifinale di Champions League. Ora però è tempo di guardare al futuro, proiettarsi verso ciòc he sarà del Milan a partire dalla stagione 2024-2025. La scelta del nuovo tecnico è ormai definita e volge lo sguardo verso il portoghese Paulo Fonseca. Gianluca Di Marzio, tramite un commento su X, ha svelato un importante retroscena riguardante l’ormai ex allenatore del Lilla.

Zlatan Ibrahimovic

Fonseca Non prima di luglio

I tifosi del Milan stanno vivendo queste ultime ore in attesa di scoprire il nome del prossimo tecnico rossonero. Attesa vissuta con trepidazione e preoccupazione in quanto in molti non vedono nel profilo di Fonseca le caratteristiche necessarie per effettuare un salto di qualità. Gianluca Di Marzio, tramite X, svela un particolare retroscena in merito al prossimo futuro del tecnico portoghese. L’esperto di mercato di Sky afferma infatti che le cifre e la durata del contratto sono le seguenti: triennale a 3 milioni. Ho aggiunto inoltreche arriverà in Italia non prima del 5/6 luglio per motivi fiscali“.

Bonera in Australia

La stagione del Milan non è ancora finita a dire il vero, manca infatti la gara amichevole in Australia contro l’undici di De Rossi. Sulla panchina rossonera per l’occasione dovrebbe sedere Bonera, in attesa venga ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo tecnico.

