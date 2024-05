Il Milan pianifica il futuro e getta le base della squadra Under 23 che nascera: Camarda e Comotto firmeranno fino al 2027.

C’è voluto tempo, molto anche, ma alla fine la tanto attesa fumata bianca è arrivata. Francesco Camarda negli ultimi mesi ha fatto tribolare e non poco i tifosi del Milan che, per un attimo, hanno avuto davvero paura di poterlo perdere. Il Club di Via Aldo Rossi ha preso tempo forte delle proprie convinzioni, perché potesse firmare il contratto con la maggiore durata possibile che, visti i suoi 16 anni, non poteva superare il 2027. Il risultato è stato centrato e l’obiettivo è stato raggiunto.

Zlatan Ibrahimović

Camarda sposa il Milan

La notizia tanto attesa dai tifosi è ormai prossima all’essere ufficiale. Francesco Camarda e il Milan proseguono insieme in un sodalizio sportivo sempre più stretto. Il baby prodigio della Primavera di Abate si è messo in mostra come autentico futuro talento del calcio italiano e mondiale. Nel 2023 è diventato inoltre il più giovane esordiente della nostra Serie A, record che spiega inequivocabilmente la purezza del suo talento. Come riferisce Nicolò Schira, firmerà con il Milan il primo contratto da professionista con scadenza 2027.

Christian #Comotto and Francesco #Camarda first professional contracts with #ACMilan are at the final stage. Both deals will be until 2027. #transfers https://t.co/4sa1fSmSlo — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2024

Il progetto Under 23

Tra le ragioni per cui Camarda ha deciso di rinnovare con il Milan, così come vi abbiamo documentato nei giorni scorsi, c’è anche quella relativa al progetto rossonero su di lui. La creazione di un Milan Under 23, che vedrà la luce verosimilmente nella prossima stagione, è infatti il motore pulsante di una strategia di tutela, cura e preparazione al futuro per i giovani talenti rossoneri che così avranno modo di crescere al meglio. Non è un caso infatti che a rinnovare con il Milan non è il solo Francesco Camarda, ma anche Christian Comotto.

L’articolo Milan, Camarda e Comotto per l’Under 23: contratti firmati fino al 2027 proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG