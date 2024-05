Le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, partita valida per il 38° turno di Serie A. Ecco l’undici scelto da Stefano Pioli.

Con Milan-Salernitana finisce la stagione dei rossoneri e si chiude ufficialmente il ciclo di Stefano Pioli. Partita che non ha obiettivi per nessuna delle due squadre, Milan matematicamente secondo e Salernitana già retrocessa. Gara che sarà invece importante per Giroud e Kjaer che, come Pioli, sono al passo di addio. Nell’ultimo undici schierato dal mister non mancano alcune sorprese.

L’undici del Milan

Stefano Pioli ha scelto la seguente formazione per affrontare la Salernitana.

Mirante tra i pali al posto dell’infortunato Maignan. Linea di difesa composta a destra da capitan Calabria, al centro invece agiranno Gabbia e Tomori, in fascia sinistra invece il francese Theo Hernandez. La sorpresa di formazione c’è nella linea mediana, Pioli infatti schiera Florenzi a centrocampo, ruolo inedito per lui, accompagnato da Bennacere Reijnders. In attacco spazio al consueto Pu-Gi-Le, composto da Pulisic, Giroud, Leao.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Thiaw, Kalulu, Florenzi, Terracciano, Adli, Pobega, Musah, Loftus-Cheek, Okafor, Jovic Allenatore: Pioli.

L’undici della Salernitana

La Salernitana di Stefano Colantuono partirà con il seguente undici.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidīs, Gyömbér; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disposizione: Costil, Salvati, T. Ferrari, Guccione, Pellegrino, Di Vico, Łęgowski, Sfait, E. Vignato, Boncori, Fusco, Simy. Allenatore: Colantuono.

Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, a dirigere il match fra Milan e Salernitana in programma stasera alle 20:45. La squadra arbitrale sarà completata dai due assistenti Liberti e Valeriani, dal quarto ufficiale Fabbri e dalla coppia Nasca – Marini al VAR.

