Paulo Fonseca, negli anni, in più occasioni ha dimostrato non solo di conoscere la storia del Milan, ma anche di apprezzarla molto.

Ormai sembrano esserci davvero pochi dubbi su chi sia il prossimo allenatore del Milan. Il ciclo Pioli volge al termine ed è imminente la nascita di quello di Paulo Fonseca. Il nome non accende la fantasia della piazza, anzi. Il tifo di fede rossonera avrebbe infatti gradito un profilo dello stile di Antonio Conte che, a differenza del portoghese, nell’ideologia dei supporter del Milan garantiva maggiori successi. Come direbbe Giulio Cesare, il dado è ormai tratto ed è solo questione ore il suo annuncio sulla panchina rossonera. Non tutti però ricorderanno che Paulo Fonseca non solo conosce molto bene la storia del Milan, ma ha anche una bandiera rossonera come proprio idolo.

Paolo Maldini

Maldini: idolo di Paulo Fonseca

Era l’agosto del 2022, il Milan era neo Campione d’Italia e nelle discoteche si cantava “Pioli is on fire” come se non ci fosse un domani. Il mondo a tinte rossonere era il più bello e radioso dello stivale e Paulo Fonseca, intervistato da l’Equipe affermava “Maldini è il mio idolo”. Prosegue poi sottolineando che “era un giocatore incredibile, era difensore come me. Non lo conoscevo, ma avevo l’impressione che fosse un leader e allo stesso tempo una brava persona. Quando ho allenato la Roma, ho avuto la possibilità di conoscerlo e ciò ha confermato la mia impressione: è una persona incredibile. Ero troppo contento di incontrare il mio idolo e in più era come me lo immaginavo. Talvolta si attende qualcosa e si resta delusi: non è stato questo il caso“.

Baresi, il trio degli olandesi, Sacchi e Capello

Andando un po’ più indietro con la memoria, al 2021 e cioè ai tempi di quando Paulo Fonseca allenava la Roma, prima di match tra i giallorossi e il Milan l’ormai prossimo allenatore rossonero affermava che “Rijkaard, Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini… sono tutti giocatori che quando io ero giovane ho ammirato molto. Anche gli allenatori, Sacchi e Capello. Sono stati tutti grandi giocatori e grandi allenatori che hanno fatto cose fantastiche. Una delle squadre più belle che ho visto”.

