Per i rossoneri tesserare l’ex centrocampista della Juventus potrebbe rivelarsi estremamente costoso.

Nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato l’addio di Adrien Rabiot che, per la verità, era già nell’aria da giorni. Il centrocampista francese, dopo aver trascorso anni in bianconero, lascia il club a seguito della scadenza del suo contratto e delle trattative non andate a buon fine per il rinnovo. Cristiano Giuntoli, nel corso della conferenza stampa per la presentazione di Thiago Motta come nuovo tecnico gli ha augurato il meglio per il futuro.

L’interesse dei rossoneri

Adrien Rabiot, non rinnovando il suo contratto con la Juventus, ha automaticamente dato il via a un mare di speculazioni sul suo futuro. Nel corso delle ultime settimane, il Milan si è aggiunto alla lista dei potenziali interessati, valutando con attenzione i costi e la fattibilità dell’ingaggio del giocatore. Nonostante ciò, la destinazione futura di Rabiot rimane avvolta nel mistero, con varie squadre sia in Italia che all’estero che continuano a mostrare un interesse.

Adrien Rabiot

Gli aggiornamenti dell’esperto

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso un tweet pubblicato sulla piattaforma X, ha fornito un aggiornamento. Tra i club che hanno mostrato un’apertura verso il centrocampista figurano il Liverpool, con cui sono stati avviati colloqui senza tuttavia raggiungere un accordo, e il Manchester United, che in passato aveva già espresso interesse. Nonostante alcune voci avessero suggerito un possibile interesse da parte del Real Madrid, questa pista sembra non essersi concretizzata. Il Milan, nonostante la curiosità iniziale, sembra star abbandonato la pista a causa di costi di trasferimento considerati estremamente notevoli. Anche il Galatasaray, grazie alle proprie disponibilità finanziarie, potrebbe essere una destinazione plausibile, sebbene al momento si trovi in una posizione di attesa. Pedullà ha anche evidenziato come la decisione finale sul futuro di Rabiot sarà probabilmente influenzata da sua madre Veronique, che gestisce gli aspetti legati alla sua carriera.

