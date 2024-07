I rossoneri stanno trovando diverse difficoltà nel rinnovo del contratto dell’ex difensore della Primavera e ora valutano una cessione.

Il futuro di Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 della Primavera che nella passata stagione ha fatto anche l’esordio in Serie A riuscendo a trovare il goal in Prima Squadra, sembra allontanarsi sempre di più dal Milan.

La trattativa

L’interesse dell’Anderlecht nei confronti di Simic non è una novità, ma nelle ultime ore si è intensificato, trasformando voci di passaggio in trattative concrete. L’esperto di mercato Fabrizio Romano riporta di contatti in corso tra il Milan e il club belga per definire i termini di un passaggio a titolo definitivo del giovane difensore. I rossoneri sono consci del valore in prospettiva del giocatore ma negli ultimi incontri in cui si è parlato di rinnovo del contratto, l’attuale scade nel 2025, non si è giunti ad un accordo.

Jan-Carlo Simic

Le condizioni poste dal Milan

Un elemento di particolare interesse nelle negoziazioni è la richiesta da parte del Milan di includere una percentuale sulla futura rivendita di Simic. Questa è una mossa che sta diventando sempre più frequente per quel che riguarda le cessioni di giovani di prospettiva: si pensa infatti che anche nella peggiore delle ipotesi il loro valore possa aumentare e quindi ricavarne anche in un secondo momento. Vedremo se il club belga accetterà di andare incontro alle richieste dei rossoneri.

