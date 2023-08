Con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club, il Milan ha voluto rendere omaggio e mandare un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Toto Cutugno. Il cantautore era un noto tifoso rossonero.

Il Milan piange la scomparsa di Toto Cutugno, icona della musica e grande tifoso rossonero, e rivolge un affettuoso abbraccio ai suoi cari.#ACMilan mourns the loss of Toto Cutugno, a true fan and musical icon. Our thoughts are with his loved ones. pic.twitter.com/c6q8aG95lU

