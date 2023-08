Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Romelu Lukaku al Milan: netta chiusura per il belga

A Tutti Convocati su Radio 24, Franco Ordine ha dichiarato:

Pellegatti sogna Lukaku? A me dicono che non c’è alcuna possibilità che il belga vada al Milan. Anche Carlo sa che è una suggestione, ma fa bene a cavalcarla. Ad una certa età se non cavalchi una suggestione cosa vuoi cavalcare?

