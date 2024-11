Il Milan potrebbe preparare il terreno al dopo Theo. L’ultima indiscrezione solleva riflessioni molti importanti in tal senso.

In un mondo del calcio dove la profondità della rosa è fondamentale per il successo sia in campionato che nelle competizioni europee, il Milan si trova a riflettere sulla necessità di rafforzare il proprio reparto difensivo, nello specifico quella del terzino sinistro.

Dopo l’ultima sortita sul campo, dove Theo Hernandez non ha brillato nel modo atteso durante uno scontro diretto molto importante, risulta evidente l’urgenza di trovare un’alternativa capace di garantire affidabilità e freschezza quando necessario.

Un bisogno palpabile: l’alter ego di lusso di Theo

Nelle ultime ore si fa largo un’ipotesi davvero suggestiva in casa Milan. Theo non è più intoccabile, soprattutto dopo la sua prestazione contro la Juventus che ha sollevato più di un interrogativo non solo sul suo futuro ma anche sulle scelte future del Club. Nonostante un Meazza gremito e la passione dei suoi tifosi, Hernandez non è riuscito a incidere con azioni decisive, limitandosi a controllare gli avversari senza mai imprimere quel cambio di passo solitamente atteso da un giocatore del suo calibro. Questo episodio ha messo in luce la necessità per il Milan di intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale, al fine di offrire un’alternativa valida a Hernandez dominando l’area di rigore avversaria.

L’alter ego di lusso di Theo

Il nome che circola con insistenza negli ambienti legati al mercato del Milan è quello di Lucas Piton, giovane talento del Vasco da Gama. Difensore esterno sinistro di soli 22 anni, Piton potrebbe rappresentare il giusto mix di gioventù, talento e grinta per i rossoneri. La sua stagione in Brasile si sta rivelando più che positiva, con partite di rilievo che hanno messo in evidenza non solo la sua solidità difensiva ma anche una propensione a supportare l’attacco, come dimostrano l’1 gol e i 4 assist già all’attivo. Con un passaporto italiano che faciliterebbe l’ingaggio e una clausola rescissoria di 9 milioni di euro, potenzialmente trattabile, il profilo di Piton si adatta perfettamente alle esigenze del Milan.

Theo Hernandez

Concorrenza serrata sul mercato

Tuttavia, l’operazione di mercato che potrebbe portare Lucas Piton a vestire la maglia rossonera si annuncia tutt’altro che semplice. La concorrenza per il giovane brasiliano è infatti agguerrita, con club come Fiorentina, Lazio e Roma già in corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Questo scenario conferma non solo l’elevato interesse verso giocatori capaci di ricoprire più ruoli lungo la fascia, ma anche la crescente difficoltà di concludere trattative vantaggiose senza entrare in una spirale di rialzi e controrilanci.

LEGGI ANCHE Fonseca a rischio esonero? Da Casa Milan filtra già la risposta: c’è una data ben precisa

Leggi l’articolo completo Il Milan prepara il dopo Theo? Nel mirino un suo alter ego di lusso con lo stesso “vizietto”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG