Potrebbe clamorosamente tornare a gennaio. Il giocatore apre all’eventualità e si propone con decisione per un ritorno in grande stile.

Nel calcio spesso le ragioni del cuore sovrastano quelle dei soldi e delle convenienze, anche se non spesso. Spesso un calciatore riesce a trovare in un ambiente una comfort zone ideale nella quale vivere e agire come professionista.

Può essere senza dubbio il caso di un ex rossonero che, a distanza di anni, potrebbe fare un clamoroso ritorno già a gennaio. Il giocatore si è aperto e si è esposto in maniera molto chiara, mettendo in luce aspetti non trascurabili e che potrebbero davvero riportarlo lì dove desidera tornare già nel prossimo mercato.

Milan in cerca di soluzioni

Il Milan si appresta a vivere un mercato all’insegna delle possibilità da cogliere in funzione di necessità che la rosa ha dimostrato di aver bisogno. Nessun reparto è escluso da revisione in quanto la squadra, nei suoi innumerevoli alti e bassi, ha dimostrato di poter migliorare ovunque, magari non nei titolari ma certamente nelle alternative. Si parla spesso di grandi ritorni in casa Milan nel prossimo mercato e nulla è davvero da escludere, considerando che il Milan è in cerca di profili che possano entrare perfettamente in simbiosi con il mondo rossonero risultando fin da subito efficaci per contribuire alla causa. Lo stesso Fonseca sottolineava di recente la necessità di interventi che possano influire da subito e non certamente con lunghi tempi di attesa.

L’ex rossonero apre al clamoroso ritorno in Italia

Tra i possibili grandi ritorni capaci di suscitare emozioni e dolci ricordi c’è senza dubbio anche la storia di Andrè Silva, l’ex attaccante del Milan. Attualmente è in forza al Lipsia e questa sera varcherà nuovamente i cancelli di San Siro in occasione della sfida di Champions della sua squadra contro l’Inter. L’ex rossonero, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha affermato che dei suoi più grandi rimpianti “è non aver lasciato il segno in Italia. E’ una delle cose che mi lascia a disagio con me stesso. la porta per l’Italia per me è sempre aperta, ma mi concentro su quello che posso controllare. Quando non giochi molto è normale che ti metti a pensare questo. Io voglio più di tutto competere e vincere, se non qui dovrà essere dove posso farlo”.

Tra suggestioni di mercato e la rimonta che chiama

Il Milan in questa fase deve concentrarsi unicamente sul campionato e le prossime partite in quanto la classifica in Serie A non suggerisce ennesimi scivoloni, anzi. Lo scontro diretto di Bergamo contro l’Atalanta rischia davvero di rappresentare un dentro o fuori quasi definitivo nelle ambizioni del Milan di stazionare tra le prime quattro in campionato.

