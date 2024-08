Il regista francese è fuori dal progetto rossonero ma potrebbe restare in Italia anziché trasferirsi in Arabia.

Il nome di Yacine Adli, centrocampista in uscita dal Milan, sta attirando l’attenzione non solo in Italia, ma anche in Arabia Saudita. La sua esclusione nella recente partita contro il Parma al Tardini ha alimentato le speculazioni sul suo imminente trasferimento. Adli potrebbe non dover fare i bagagli per un viaggio transcontinentale, dato l’interesse manifestato dalla Fiorentina. Ma c’è da sottolineare l’entrata in scena anche del Marsiglia.

L’interesse

Facciamo ordine, secondo FirenzeViola.it, la Fiorentina, è emersa come una delle pretendenti più serie per Yacine Adli. Questo interesse è nato dal desiderio del club di rafforzare il proprio centrocampo: la trattativa è possibile dopo l’addio di Nico Gonzalez, trasferitosi alla Juventus.

Yacine Adli

Gli scenari

Il Milan sembra disposto a negoziare, puntando a una valutazione del giocatore attorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, è aperta anche la possibilità di formulare l’accordo come un prestito con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe alla Fiorentina di integrare Adli nel proprio organico valutandone le prestazioni prima di un investimento definitivo. Con 24 presenze, 1 goal e 1 assist nell’ultima stagione, il francese ha dimostrato di essere un elemento di spessore e un vero jolly in grado di adattarsi a più ruoli nel cuore del campo. Resta sempre viva però l’ipotesi Arabia per l’ex Bordeaux e Paris Saint Germain.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG