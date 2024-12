Il Milan non si ferma alle note liete del campo ma “raddoppia” sul mercato. “Pronto” il doppio colpo “azzurro” per Fonseca.

La vittoria contro l’Empoli è stata senza dubbio rassicurante e ricca di note liete in casa Milan. La prestazione dei singoli è stata di alto profilo, esattamente come quella di squadra che ha dimostrato anche al cospetto di una piccola una notevole attenzione.

Nonostante le note liete del campo, la società non accenna fermarsi in ottica mercato ma, al contrario, accelera e raddoppia avanzando spedita per un doppio colpo “azzurro” che potrebbe segnare il futuro della rosa rossonera.

Il Milan migliora e “raddoppia” sul emrcato

La partita contro l’Empoli ha evidenziato non solo la forza in campo del Milan, ma anche la sua attenzione verso il futuro e il desiderio di rinforzare la squadra già solida sotto la guida di Paulo Fonseca. I passi avanti dimostrati dall’undici di Fonseca non ha infatti spento il desiderio societario di aggiungere tasselli importanti per rinforzare la squadra. Avviati i primi contatti e sul tavolo già pronte le offerte per il doppio colpo “azzurro”.

Profili cercati: talento e potenziale

I giocatori al centro dell’attenzione rossonera, scrive Milanlive.it, sono Mattia Viti e Jacopo Fazzini. Il difensore, Viti, attualmente legato al Nizza ma vicino a un riscatto da parte dell’Empoli, e il centrocampista, Fazzini, considerato uno dei migliori nel suo ruolo nella Serie A attuale. Con l’intenzione di aumentare la presenza di talenti italiani nella rosa, il Milan vede in loro due pedine strategiche per il futuro. La trattativa sul fronte economico prevede cifre interessanti: per Viti si parla di un riscatto da parte dell’Empoli per circa 6 milioni di euro, con l’ipotesi di una cessione al Milan a una cifra vicina ai 10 milioni. Fazzini, invece, rappresenta un investimento maggiore, con il suo prezzo valutato intorno ai 14 milioni di euro. Queste cifre, nonostante non siano modiche, rappresentano un importante investimento per il futuro della squadra milanese.

Sinergie e scambi: la strategia Milan

A facilitare eventuali trattative potrebbero essere le posizioni di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, attualmente in prestito dall’Milan all’Empoli. L’intenzione rossonera è quella di sfruttare questi due giocatori come parte della trattativa, nel tentativo di abbassare le richieste economiche per Viti e Fazzini. Questa mossa strategica potrebbe rappresentare un vantaggio per entrambi i club, facilitando un’eventuale doppia operazione.

