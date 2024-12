Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, svelando due assenze importanti tra i rossoneri.

Il Milan , archiviata la partita di campionato contro l’Empoli, si prepara ad affrontare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. I neroverdi rappresentano una vera e propria bestia nera per i rossoneri, capaci in passato offrire molte delusioni al Milan.

Paulo Fonseca ha parlato alla viglia della partita svelando gli obiettivi suoi e della squadra in Coppa Italia e, al contempo, svelando anche due forfait forzati tra le fila rossonere. Sullo sfondo c’è poi la sfida di venerdì prossimo contro l’Atalanta a Bergamo, una trasferta che può dire molto sul prosieguo di stagione rossonera.

Dall’Empoli al Sassuolo con due assenze importanti

Il Milan si è goduto un fine settimana felice e in cui sono emerse tante buone risposte sul futuro e non solo. La squadra ha vinto e soprattutto convinto, chiudendo la porta e chiudendo per sesta volta in stagione con zero gol subiti. Ora è tempo di Coppa Italia e quindi di Sassuolo. I neroverdi sono una vera e propria bestia nera per il Milan che, in passato, più volte hanno pagato dazio contro gli emiliani. Fonseca, alla vigilia della sfida, ha svelato due assenze importanti tra le fila rossonere. Ha poi inoltre sottolineato l’obiettivo suo e della squadra nella competizione.

Milan-Sassuolo con due assenze pesante

Fonseca, ai microfoni di Mauro Suma, ha parla alla vigilia del match di Coppa Italia svelando due forfait forzati. Si tratta di Maignan, il quale ha subito un piccolo intervento chirurgico dentale, e Theo che sarà fuori precauzionalmente dopo un colpo ricevuto nell’ultima partita contro l’Empoli. Pe il resto il mister ha sottolineato l’importanza della competizione rimarcando che il Sassuolo è da considerarsi alla pari di una squadra di Serie A, con elementi importanti che non sono rappresentati dal solo Berardi. Obiettivo vincere e provare a raggiungere la finale, con scelte mirate a schierare una formazione forte e determinata a vincere.

Alvaro Morata

La trasferta di Bergamo sempre in mente

La trasferta di Bergamo è uno dei primi pensieri di Fonseca che non nasconde scelte di formazione anche in funzione della sfida di Bergamo. La sfida di venerdì contro gli orobici si preannuncia essere molto delicata, il cui esito può determinare il futuro della stagione rossonera. Fonseca ha difatti messo in chiaro che farà turnover per preservare l’integrità atletica di tutti i suoi calciatori, avendo per ciascuno di loro la massima fiducia nell’impiegarli.

LEGGI ANCHE Giuntoli prepara lo “sgambetto” al Milan: la mossa destinata a stravolgere i piani di gennaio

Leggi l’articolo completo Milan-Sassuolo, Fonseca rivela due assenze importanti: l’obiettivo in Coppa e la sfida di Bergamo di venerdì, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG