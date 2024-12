Attento Milan, due top club fanno sul serio e puntano il tuo gioiello già per gennaio. Da tenere d’occhio quell’incastro col Real Madrid.

Il Milan vive un lunedì decisamente sereno e felice, forte dei due successi ottenuti in settimana tra Champions e campionato. Molte note liete in casa rossonera ma, al contempo non mancano motivi di preoccupazione.

In particolare si segnalano grandi manovre europee attorno al talento rossonero con l’obiettivo di strapparlo al Milan già a gennaio. Due top club si sarebbero mossi per accaparrarselo, e si fa largo anche un intreccio decisamente poco felice con il Real Madrid.

Da Milan-Sassuolo in Coppa Italia all’attacco di mercato al Milan

Il Milan si appresta a debuttare in Coppa Italia, domani sera a San Siro alle 21.00 contro il Sassuolo. Fonseca sta pensando alcuni cambi di formazione per far rifiatare coloro che hanno giocato di più e al contempo offrire chance a chi invece è stato meno impiegato. La vigilia della partita è però segnata da alcune voci di mercato decisamente forti e che sono pronte a scuotere Milanello. Due top club fanno sul serio sul talento rossonero che in questa stagione si sta mettendo in mostra a grandi livelli. Emerge inoltre un intreccio con il Real Madrid destinato a creare apprensione ai rossoneri.

Milan “sotto attacco”, due top club sul rossonero

Nonostante il notevole interesse suscitato, il Milan si mostra fermo nel voler mantenere Jiménez, considerando prematura ogni ipotesi di trasferimento. L’interesse del Valencia – scrive Calciomercato.com – che ha proposto un prestito con diritto di riscatto, è stato respinto, segno di una fiducia incondizionata nei confronti dello spagnolo. Inoltre, ogni decisione riguardante il futuro di Jiménez dovrà tenere conto del Real Madrid, detentore di un diritto di recompra, elemento che aggiunge un ulteriore tassello alla gestione della sua carriera. La strategia del Milan sembra chiara: utilizzare il percorso nella formazione Futuro come trampolino di lancio per una progressiva integrazione in prima squadra. In questo senso, la dirigenza rossonera è convinta che nella seconda parte della stagione Jiménez possa ritagliarsi uno spazio significativo sotto la guida tecnica di Fonseca, nonostante non sia ancora stato impiegato.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Numeri che parlano chiaro

L’impatto di Jiménez in campo è tangibile nei numeri: con oltre 1000 minuti giocati in campionato, distribuiti in 12 presenze e conditi da 2 reti, oltre a 3 presenze e 2 goal in Coppa Italia, il suo contributo è decisivo. Questo rendimento eccezionale per un calciatore della sua età conferma le potenzialità già intraviste da chi segue da vicino le giovanili del Milan.

LEGGI ANCHE Il “nuovo” colpo del Milan che oscura De Vrij e Van Dijk: ecco perché Fonseca è entusiasta

Leggi l’articolo completo Milan “sotto attacco”, due top club sul rossonero già a gennaio: l’incastro col Real Madrid che “spaventa” i rossoneri, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG