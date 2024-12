Il Milan si appresta a debuttare in Coppa Italia ma, notizia dell’ultim’ora, deve fare i conti con un’infortunio.

Il Milan ha ritrovato sia in Champions che in campionato la via della vittoria, dei tre punti. I successi contro lo Slovan Bratislava e l’Empoli aggiungono elementi di continuità al progetto di Fonseca e danno all’ambiente il giusto spirito per continuare nella ricerca degli obiettivi stagionali.

In vista dello scontro di domani a San Siro negli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025, il Milan guidato da Paulo Fonseca dovrà però fare i conti con un’infortunio avvenuto che, in vista del Sassuolo, preoccupa Fonseca.

Il debutto in Coppa Italia e l’infortunio che complica i piani di Fonseca

Fonseca in vista della sfida cullava la possibilità di effettuare qualche cambio di formazione, utili per dare fiato a chi ha giocato di più e al contempo offrire occasioni a chi invece è stato meno utilizzato fino a qui. L’infortunio avvenuto in casa Milan complica e non di poco i piani del mister che, per la partita contro il Sassuolo, dovrà rivedere i propri piani. Una decisione sarà presa nelle prossime ore, per capire se il giocatore potrà essere arruolato o meno per la sfida di campionato senza rischiarne l’incolumità fisica.

L’infortunio che preoccupa Fonseca

Nell’ultima partita di Milan Futuro, Bonera non ha convocato Zeroli per la sfida contro la Ternana. Il talentuoso gioiellino rossonero si è fermato a causa di un sovraccarico alla coscia destra. Questa defezione lo espone al rischio di non essere disponibile per Fonseca e la prima squadra per la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo. La sfida di coppa sarebbe stata una vetrina importante per il ragazzo e, quasi sicuramente, Fonseca lo avrebbe voluto schierare. L’infortunio complica tutto, la decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore.

Daniele Bonera

Così in campo contro il Sassuolo

La porta del Milan potrebbe vedere un avvicendamento con Marco Sportiello, al rientro dopo il lungo infortunio patito nella tournée estiva, che sostituirà Mike Maignan. Altrettanto significativo è il possibile rinnovo completo della linea difensiva come da ormai classica usanza di Paulo Fonseca con Calabria, Tomori, Pavlović, e Terracciano come possibili titolari. Per i due terzini rossoneri si tratterebbe di continuare il rodaggio visto i pochi minuti accumulati fino ad ora in stagione. Il centrocampo vede la probabile conferma di volti noti quali Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, mentre Kevin Zeroli, papabile di titolarità fino a settimana scorsa, dovrà rinunciare alla partita per un fastidio muscolare. L’attacco presenta dubbi e opportunità, con Samuel Chukwueze sicuro sulla destra ed un ballottaggio tra Rafa Leão e Noah Okafor sulla sinistra. L’incertezza in avanti non si limita alle ali, ma si estende anche alla punta centrale, con Tammy Abraham e Francesco Camarda in lizza per un posto da titolare. Secondo match da titolare per il 16enne Francesco Camarda

