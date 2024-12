Ancora una volta Milan contro Juve. Giuntoli prepara uno “sgambetto” ai rossoneri destinato a stravolgere i piani di gennaio.

Il Milan vince e, al contrario di quanto avvenuto in Champions, convince pure. La vittoria contro l’Empoli è roboante in termini di punteggio, ed è stata un ottimo banco di prova per saggiare i miglioramenti di una rosa, sotto la cura Fonseca, inizia forse a dare segnali di equilibro e stabilità.

Non mancano però lati oscuri che la società cercherà di colmare già nel mercato di gennaio ma, a tal proposito, si segnalano azioni di Giuntoli decisamente forti e incisive. Uno “sgambetto” in piena regola destinato a rovinare i piani del Milan.

Dall’Empoli al mercato e la mossa a “tradimento” di Giuntoli

IL mercato non dorme e inizia a tessere le proprie reti in attesa del gong di avvio. Il Milan, nonostante la vittoria sull’Empoli, avrebbe bisogno di qualche innesto per alzare il livello non tanto dei titolari ma delle alternative. I nomi non mancano, così come le idee. Alcuni profili sono decisamente altisonanti di spessore ma, da quanto trapela, si registrano azioni da parte di Giuntoli molto energiche che suggeriscono l’intenzione di un vero e proprio “sgambetto” al Milan in piena regola. Un’azione che potrebbe stravolgere i piani mercato rossoneri per gennaio e non solo.

Lo “sgambetto” di Giuntoli al Milan

Morten Frendrup non è solo un giocatore emergente, ma una certezza per il Genoa, club in cui riveste un ruolo da protagonista nel cuore del campo. La sua abilità nel recuperare palloni e la costanza nelle prestazioni lo hanno trasformato in uno degli interditori più affidabili, tanto da catturare gli occhi attenti di grandi squadre europee. Tra queste, il Milan si era già mosso nelle scorse settimane, alla ricerca di una pedina capace di aumentare la qualità e le opzioni nel reparto mediano. Ora, a mostrare interesse per il danese – scrive Calciomercato.com – è un altro colosso del calcio italiano, la Juventus. Secondo fonti vicine all’ambiente, il club bianconero sarebbe intenzionato a rafforzare la propria linea mediana già nella prossima sessione di trasferimenti invernale, vedendo in Frendrup il potenziale rinforzo ideale. Thiago Motta, alla guida tecnica, apprezzerebbe sicuramente l’aggiunta di un giocatore con tali caratteristiche al suo schematico di gioco.

Sguardo al futuro

Con il mercato di gennaio alle porte, è realistico attendersi ulteriori sviluppi riguardo il futuro di Frendrup. Il calciatore ha davanti a sé la possibilità di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, magari in una squadra che disputa le competizioni europee a un livello più elevato. Saranno decisivi l’interesse reale dei club interessati e le prospettive di crescita che essi potranno offrire al danese, in un calcio che non smette mai di cercare il prossimo talento capace di fare la differenza.

