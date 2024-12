Il Milan si coccola il suo “nuovo” acquisto, capace di oscurare De Vrij e Van Dijk. Un colpo che rende entusiasta Fonseca.

Il Milan negli ultimi giorni ha fatto incetta di buone notizie. Dalla vittoria in Champions, sofferta ma quanto mai decisiva, al successo in campionato contro l’Empoli che ha registrato un passo in avanti nel gioco espresso davvero significativo.

Non è tutto però, il Milan si coccola anche il suo “nuovo” acquisto, un giocatore capace di oscurare nell’ordine giocatori del calibro di De Vrij e Van Dijk, profili che nel calcio europeo rappresentano delle assolute certezze.

La continuità di vittorie e il “nuovo” colpo del Milan

Il Milan ha vissuto giorni decisamente felici all’insegna dei tre punti, prima in Champions e poi in campionato. Successi che avvicinano gli uomini di Fonseca ai primi posti in campionato e alimentano il sogno di qualificazione diretta agli ottavi europei. Due successi che hanno ridato entusiasmo all’ambiente ma che non rappresentano le sole note liete degli ultimi tempi. Il Milan infatti si gode anche il suo “nuovo” acquisto, un talento capace di oscurare campioni del calibro di De Vrij e Van Dijk, un colpo che può segnare il prossimo futuro rossonero in modo determinante.

Il “nuovo” colpo del Milan che oscusa de Vrij e Van Dijk

Dopo un inizio di stagione frenato da un infortunio, Thiaw ha rapidamente recuperato, diventando un pilastro per il Milan e formando con Matteo Gabbia una coppia di difensori centrale efficace e complementare. A differenza delle alternative rappresentate da Tomori e Pavlovic, Thiaw e Gabbia sembrano offrire il mix perfetto richiesto dall’approccio tattico di Fonseca. L’influenza di Thiaw si estende oltre la pura difesa, contribuendo significativamente alla costruzione del gioco dal basso. L’eccellenza di Thiaw trova conferma in un dato statistico fondamentale nel calcio moderno: i passaggi progressivi. Con un’esecuzione impeccabile, Thiaw si colloca al vertice tra i difensori delle sette migliori leghe d’Europa in questa specifica statistica, segno dell’alta qualità tecnica che lo contraddistingue e della sua capacità di contribuire alla manovra offensiva. Il dato evidenzia ciò: 90.91 insieme a Stefan de Vrij dell’Inter, dopo di loro tutti gli altri: da Akanji del Manchester City a Tah, Kim min-jae, Van Dijk e Cubarsì. Questo lo rende non solo una risorsa difensiva ma anche un fulcro per il gioco avanzato, una qualità che lo distingue nel panorama europeo. La reputazione di Thiaw come uno dei migliori non si basa solo sulla roccaforte difensiva ma anche e soprattutto sulla sua abilità nel gioco palla a terra. La sua visione di gioco, combinata con una tecnica eccellente, gli permette di superare le linee di pressione avversarie, svolgendo un ruolo cruciale nella strategia di Fonseca, il quale ha avuto il grande merito di credere nel ragazzo e rilanciarlo.

Una stella nata sotto buoni auspici

Arrivato dallo Schalke per soli 6 milioni di euro – una cifra ora considerata un vero affare – Thiaw ha visto la sua valutazione schizzare a 40 milioni di euro. Questo aumento di valore rispecchia non solo l’abilità sul campo ma anche l’importanza strategica che ricopre all’interno della squadra. È emblematico come il Milan abbia respinto un’offerta estiva dal Newcastle, segno della centralità di Thiaw nel progetto tecnico rossonero.

