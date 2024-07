I rossoneri stanno lavorando su più tavoli in entrata anche se ultimamente si fatica a trovare accordi con i club che gestiscono i cartellini degli obiettivi.

Il Milan attualmente sembra concentrato particolarmente nel rafforzare centrocampo e difesa: nel primo caso gli obiettivi sono principalmente due mentre per il reparto arretrato si tratta per Pavlovic del Salisburgo.

Tira e molla

Si parla molto di Youssouf Fofana, mediano del Monaco ammirato dal Milan e non solo. Tuttavia, è un dettaglio contrattuale a rendere la situazione intrigante: il contratto del francese scade nell’estate del 2025, il che pone il Monaco davanti a un bivio strategico importante: vendere Fofana ora o rischiare di vederlo partire a costo zero tra meno di un anno. Questa situazione fa sì che il prezzo del giocatore possa essere negoziato probabilmente su cifre più contenute, un fattore che potrebbe avere ripercussioni significative sulle trattative. I grandi club sono a conoscenza di questa scadenza contrattuale e potrebbero sfruttarla a proprio vantaggio; di contro il club monegasco potrebbe alzare il prezzo nel momento in cui si facciano avanti tante pretendenti. Sia Fofana che Samardzic (l’altro obiettivo) hanno fatto capire di voler giocare nel Milan.

Emerson Royal

Ritorno di fiamma

Inoltre, vi è un interesse reciproco tra i rossoneri e Emerson Royal: secondo la Gazzetta dello Sport questa trattativa può tornare d’attualità da un momento all’altro. Il Milan, forte di una proposta finanziaria leggermente superiore ai 10 milioni, attende risposte dal Tottenham che però ne chiede almeno il doppio: insomma il problema è sempre lo stesso.

