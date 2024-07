I rossoneri si trovano al centro di grandi manovre di mercato per quel che riguarda il reparto mediano.

Il Milan al momento sta pensando a rafforzare il centrocampo anche se si riscontrano difficoltà per l’obiettivo primario Youssouf Fofana; in realtà arrivano notizie anche in uscita. Il club rossonero potrebbe vedere uno dei suoi giocatori trasferirsi nella Saudi Pro League nella prossima stagione. Nonostante le prime supposizioni potessero cadere su Ismael Bennacer, le ultime voci parlano di Yacine Adli.

Yacine Adli

La valutazione

Un’offerta è effettivamente stata presentata per Adli, ma secondo la Gazzetta dello Sport, questa somma è stata considerata ancora troppo bassa dal Milan. Tuttavia, la volontà di negoziare sembra essere forte da entrambe le parti, con la prospettiva di un rilancio che potrebbe portare nelle casse del club milanese una somma stimata tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’eventuale cessione di Adli non solo potrebbe rappresentare un’importante entrata finanziaria per il Milan ma aprirebbe anche la strada a nuovi arrivi per rafforzare la rosa.

In entrata

I rossoneri continuano a lavorare su Fofana e Samardzic, i due potrebbero arrivare anche insieme ma c’è bisogno di trovare l’accordo coi rispettivi club dopo che è stato trovato quello con i calciatori. Per entrambi Moncada e soci prevedono una spesa intorno ai 20 milioni ma in realtà l’attenzione intorno al francese sta facendo lievitare il prezzo anche se il suo contratto scade nel 2025.

