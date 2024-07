I rossoneri probabilmente hanno temporeggiato troppo forti dell’accordo col giocatore: ora sul francese ci sono altre big europee.

Il Milan da settimane ormai tratta l’acquisto di Youssouf Fofana del Monaco: la dirigenza rossonera vede in lui il centrocampista con caratteristiche difensive che manca nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Youssouf Fofana

Complicazioni

Il Monaco aveva inizialmente fissato il prezzo del giovane talento Fofana sui 25 milioni di euro, una cifra già significativa ma ritenuta adeguata dal Milan per un giocatore delle sue qualità. I rossoneri però, forti dell’accordo col giocatore e della scadenza del suo contratto tra un anno, tiravano al ribasso sul prezzo. Tuttavia, l’interessamento da parte di due club storici del calcio europeo come Manchester United e Atletico Madrid ha cambiato le carte in tavola. Secondo Sky Sport, le due squadre, entrando in scena nelle ultime ore, hanno indirettamente contribuito ad innalzare la richiesta economica del Monaco, che ora chiede 35 milioni di euro per il suo centrocampista.

Le alternative

Davanti a questa situazione in divenire e alla crescente difficoltà di concludere l’affare Fofana alle condizioni desiderate, il Milan sta guardando altrove in cerca di valide alternative. Due i nomi che spiccano come possibili rinforzi: il primo è Adrien Rabiot, centrocampista francese che si trova attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus. La sua esperienza e la possibilità di ingaggiarlo senza dover pagare il cartellino lo rendono un’opzione particolarmente attraente per i rossoneri anche se le sue richieste di ingaggio sono molto elevate. La seconda alternativa è rappresentata da Richard Rios, promettente centrocampista colombiano del 2000, attualmente in forza al Palmeiras.

