L’ex direttore sportivo della Lazio Ighli Tare esprime qualche perplessità sulla trattativa riguardante Lazar Samardzic.

Ighli Tare ha parlato a Sky Sport del mercato del Milan e non solo: “Non è che conosco bene Pavlovic e basta. Avevamo firmato con il giocatore ma non ha passato le visite mediche, con il nostro medico che non ha dato il via libera. E tornò al Salisburgo. Lo conosco bene, può giocare a tre o a quattro. Ha un piede educato e tanti gol nei calci piazzati. Il Milan farebbe un grande colpo”.

Lazar Samardzic

Su Khephren Thuram

“Sarà la sorpresa del campionato italiano. Ha tutto per diventare un giocatore di grande livello. Sono rimasto sorpreso che le big d’Europa non abbiano fatto un pensiero su di lui e faccio i complimenti alla Juventus. Può crescere ancora tanto, fa le due fasi ed è un centrocampista di livello. Rabiot ha fatto una carriera importante e sono giocatori diversi. Thuram può fare qualsiasi ruolo del centrocampo, sono differenti. Facesse la carriera che ha fatto Rabiot sarei felice, perché avrebbe vinto molto”.

Sul possibile approdo in rossonero di Samardzic

“È il caso triste del calcio, quando subentrano queste dinamiche. L’unico che paga è il giocatore: tutti coloro che stanno intorno al ragazzo incidono, dai genitori alle ragazze. Dispiace, per quello che ha fatto vedere avrebbe potuto fare già tanto altro. Prima di prendere un giocatore come lui ci penserei, se i soldi sono la cosa più importante non va bene, serve chi ha voglia di sudare la maglia ogni giorno”.

