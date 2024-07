Il centrocampista francese è (era) il primo obiettivo dei dirigenti rossoneri ma la situazione si sta complicando non poco.

Il Milan sta facendo i conti con le problematiche relative alla trattativa per Youssouf Fofana del Monaco: un paio di big estere sembrano intenzionate a comprarlo e questo può generare un aumento del prezzo anche sensibile. Il club rossonero quindi sembra aver riacceso i riflettori su Adrien Rabiot.

Ritorno di fiamma

L’interesse rimane più vivo che mai. Il calciatore, ormai svincolato dopo l’addio alla Juventus, sembrava avere già archiviato la possibilità di restare in Italia, con il suo entourage e la dirigenza milanese distanti sulle cifre del contratto. Eppure, un cambio di rotta nelle politiche di mercato rossonere potrebbe riaprire il dossier.

Adrien Rabiot

L’offerta

La nuova possibile proposta del Milan all’ex Juventus e Paris Saint Germain, secondo Calciomercato.com comprenderebbe uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 5,5 milioni di euro netti a stagione, con un contratto che potrebbe estendersi per un periodo di 4 o 5 anni. C’è da ricordare però che il francese in bianconero percepiva uno stipendio annuo di 7 milioni più bonus.

Gli scenari

I rossoneri non hanno ancora abbandonato la pista che porta a Fofana e contemporaneamente portano avanti anche quella che porta a Lazar Samardzic; quest’ultimo ha però caratteristiche più offensive rispetto agli altri due succitati. Il Monaco in ogni caso non può tirare troppo sul prezzo perché il contratto di Fofana scade nel 2025 ed è sempre vivo il rischio di perderlo a zero l’anno prossimo.

