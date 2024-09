Situazione di stallo tra il calciatore e il Milan. Il futuro del rossonero è sempre più in bilico. Ecco le ultime a riguardo. Nel vivace universo del calcio, le trattative relative ai rinnovi contrattuali giocano un ruolo cruciale nel determinare il futuro sia dei giocatori che dei club. Questo aspetto diventa ancora più importante quando al centro della scena ci sono elementi chiave della rosa, le cui discussioni sul rinnovo del contratto sembrano aver incontrato un punto di stasi. Le implicazioni per il Milan Il Milan, squadra dall’illustre storia nel calcio italiano e internazionale, si trova ora dinanzi a una situazione complessa da gestire. La dirigenza rossonera è al lavoro per dare continuità al progetto. Il mercato è solo un aspetto da considerare ma, al contempo, sono decisamente importanti i rinnovi dei giocatori più carismatici. La situazione attuale del contratto di Calabria Davide Calabria, difensore destro e capitano del Milan, […]

Leggi l’articolo completo Il Milan rischia di perderlo: “questione non affrontata”, e ora, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG