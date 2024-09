Il rossonero non sta convincendo e, anzi, sta stentando. Senza una svolta potrebbe finire sul mercato ma Fonseca conta di recuperarlo. Negli ultimi tempi, il mondo del calcio ha visto emergere storie di giocatori che, dopo un inizio promettente, si trovano a dover dimostrare nuovamente il loro valore per non finire ai margini del progetto sportivo della loro squadra. Le prestazioni del rossonero sono finite nella lente d’ingrandimento di Paulo Fonseca. Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico in occasione della conferenza stampa prima della partita Milan-Lecce offrono spunti di riflessione interessanti sul futuro del giocatore rossonero. Un avvio di stagione complicato Chukwueze, arrivato dal Villarreal con grandi aspettative e un investimento notevole da parte del Milan, ha avuto un avvio di stagione che lo vede lottare per ottenere spazio e continuità. Nonostante una pre-stagione promettente, in cui il giocatore aveva dimostrato buone qualità soprattutto in partite contro squadre di alto livello, […]

Leggi l’articolo completo Senza una svolta sarà addio! Il futuro del rossonero è in bilico, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG