Fonseca stravede per Reijnders e, contro il Lecce, potrebbe impiegarlo in una nuova posizione. Per il mister è il vero insostituibile della rosa. In vista dell’imminente sesta giornata di Serie A, il mondo del calcio pone la propria attenzione sull’emozionante sfida che vedrà il Milan ospitare il Lecce a San Siro. Dopo aver raggiunto una vittoria significativa nel derby contro l’Inter, il Milan, sotto la guida tecnica di mister Paulo Fonseca, cerca di mantenere il proprio slancio ottenendo quello che sarebbe il terzo successo consecutivo nel campionato. In questa partita, gli assenti notevoli e le scelte tattiche promettono di plasmare un confronto avvincente e significativo per la continuazione del torneo. Un momento cruciale per il Milan La squadra rossonera si avvicina a questa partita con energia e fiducia, energizzata dai successi recenti, inclusa la memorabile vittoria per 2-1 contro i cugini dell’Inter. Con gol di Pulisic e Gabbia che hanno […]

