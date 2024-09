Il Milan guarda al mercato di gennaio mettendo nel mirino un nazionale azzurro. Furlani ci prova ma non è facile. Ecco la strategia. In vista del calciomercato invernale, il Milan si muove con attenzione alla ricerca di potenziali rinforzi per mantenere alta la competitività nella stagione corrente. Tra i vari nomi che circolano nel mondo del calcio, quello del nazionale azzurro emerge con prepotenza come possibile colpo del mercato per i rossoneri. La squadra di Fonseca, a causa di recenti infortuni e necessità tattiche, è alla ricerca di un innesto di qualità nel cuore del gioco, un compito non facile data la statura e l’impatto richiesti per un club del calibro del Milan. La necessità di rinforzare il centrocampo L’infortunio di Ismael Bennacer ha lasciato un vuoto nel centrocampo milanista, rendendo pressante la necessità di trovare un sostituto all’altezza. In questa ottica, il nome di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, […]

