Dopo più di un anno di trattative alla fine la fumata bianca è arrivata: l’olandese resterà in nerazzurro alle condizioni della società. L’Inter continua a battere colpi per quel che riguarda la permanenza di giocatori che hanno fatto molto bene a Milano: i nerazzurri sembrano aver fatto un passo significativo sigillando il futuro di un altro titolare. Conferme La dirigenza ha raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries, estendendo la sua permanenza all’Inter fino al 2028; lo conferma anche Sky Sport. Questa decisione arriva in un momento cruciale, considerando che il contratto precedente del giocatore era destinato a scadere nel 2025. Con questa mossa, l’Inter evita il rischio di perdere un giocatore importante a parametro zero, consolidando così la propria fascia destra per gli anni a venire. La mossa vincente della società Un dettaglio fondamentale di questo nuovo accordo è l’assenza di una clausola rescissoria. Secondo […]

Leggi l’articolo completo Inter: tutto fatto per il rinnovo di Dumfries, ecco cosa è stato deciso sulla clausola, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG