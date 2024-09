Si susseguono le voci riguardanti la probabile formazione dei nerazzurri in vista della gara di domani al Bluenergy Stadium. L’Inter si prepara a voltare pagina dopo la recente sconfitta nel derby, concentrandosi sul prossimo incontro di campionato contro l’Udinese. La squadra di Inzaghi è alla ricerca di una risposta immediata sul campo per riacquistare fiducia e punti preziosi in classifica. Variazioni La formazione schierata dall’allenatore di Piacenza dovrebbe essere diversa da quella che perso 2-1 col Milan. Contrariamente a quanto vociferato fino a poche ore fa, ora l’intenzione di Inzaghi non sembra essere quella di una completa rivoluzione: secondo Sky sport 3 dovrebbero essere i cambi nell’11 di partenza. L’infortunio di Nicolò Barella costringe Inzaghi a una sostituzione obbligata: al suo posto giocherà Davide Frattesi. La difesa vedrà l’introduzione di Yann Bisseck in luogo di un Benjamin Pavard piuttosto deludente nelle ultime uscite. Per completare le variazioni, Matteo Darmian è […]

