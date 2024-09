L’ex patron Massimo Moratti ammette di avere un debole per Kacper Urbański, 20enne centrocampista o ala del club emiliano. In un mondo del calcio sempre più globalizzato e interconnesso, dove i talenti emergono da ogni angolo del pianeta con video, statistiche e analisi disponibili al tocco di uno schermo, la scoperta di un nuovo talento possiede una magia tutta particolare, un fascino che riporta agli albori dello sport più amato al mondo. Nostalgia L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, in una recente intervista rilasciata a Libero, ha parlato innanzitutto della sua grande passione per l’individuazione e la coltivazione di nuovi talenti calcistici; cosa non comune per il presidente di una squadra di calcio. Ha ricordato con nostalgia i tempi in cui la scoperta di un giocatore procedeva attraverso lo studio e l’analisi di immagini e video, spesso di notte, cercando di cogliere quella scintilla unica che potrebbe trasformare un calciatore da […]

