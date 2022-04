La società rossonera è scontenta per molteplici episodi arbitrali che l’hanno vista coinvolta diverse volte in stagione.

L’episodio del goal annullato a Bennacer nel derby è solo l’ultimo che ha colpito il Milan: il Corriere dello Sport ritiene che il club, a partire dai dirigenti fino a finire a tecnico e squadra, sia molto scontento. Nel frattempo l’AIA e lo stesso designatore Gianluca Rocchi fanno sapere che è stato giusto annullare la rete per fuorigioco influente di Kalulu.

Var

I rossoneri lamentano anche diversi errori a loro svantaggio avvenuti in campionato come la revoca del goal di Giroud contro il Napoli, la mancata concessione della regola del vantaggio contro lo Spezia che ha di fatto annullato la rete di Messias e il goal di Udogie dell’Udinese a San Siro. La linea societaria resta comunque quella di non alzare i toni con polemiche, come fatto da Pioli dopo il derby che ha preferito lasciare l’intervista senza dire rispondere fino in fondo alla domanda sul goal annullato.

