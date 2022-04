Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha spiegato cosa ha tirato fuori dalla lotta Scudetto le squadre di Allegri e Spalletti.

Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio in particolare del campionato di Juventus e Napoli. “Il Napoli è fuori dalla corsa Scudetto anche per una questione mentale. L’effetto Maradona ha funzionato al contrario. Quando poteva accorciare dalla vetta, con due partite di seguito in casa, non è riuscito a fare più di un punto contro due squadre comunque molto forti, Fiorentina e Roma”.

“È come se ci fosse una ‘maledizione’, passatemi il termine, quando gioca nel proprio stadio, penso anche alle partite con Spezia ed Empoli. La Juventus dalla partita con l’Inter si è sentita demotivata. Aveva individuato in questo scontro diretto la gara della svolta, così come tutto l’ambiente bianconero. Le chiavi della stagione della Juventus sono due: la vittoria sulla Roma in rimonta, che ha dato molta fiducia e un grande slancio al campionato, e appunto la sconfitta contro l’Inter, che ha tolto un po’ di motivazioni“.

