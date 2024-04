I rossoneri sembrerebbero piuttosto decisi sul puntare il capitano del club granata tanto da voler trovare un accordo in tempi rapidi.

Il Milan a sensazione non vivrà un mercato movimentato come quello dell’anno scorso: sembra si vada verso ritocchi mirati più che verso una rivoluzione. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale e Alessandro Buongiorno del Torino è il nome in cima alla lista dei desideri.

L’ideale

E’ un profilo che racchiude molte caratteristiche gradite a Moncada e D’Ottavio: aumenterebbe la colonia italiana in rosa, cosa fondamentale anche per le liste UEFA, e soprattutto si adatta alla filosofia del club visto che è giovane, conosce il campionato italiano e ha ancora grossi margini di miglioramento.

Geoffrey Moncada

Avanti tutta

La Repubblica riporta che presto è previsto un incontro con il Torino per cercare di impostare una trattativa. Quello del capitano granata è un profilo apprezzato già da tempo dalla dirigenza milanista come testimonia il tentativo andato a vuoto a gennaio. La richiesta del club piemontese parte da 35 milioni di euro ma va ricordato che l’estate scorsa il presidente Urbano Cairo aveva dato il via libera alla cessione all’Atalanta; l’affare non si concretizzò per la voglia di restare del nazionale italiano ma fece capire che il capitano non è incedibile. Il Milan ora vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi, ovvero prima di Euro 2024, per evitare il rischio che il prezzo del cartellino salga o che si inneschino aste che coinvolgano club che potrebbero essere disposti a spendere di più.

L’articolo Il Milan rompe gli indugi per cercare di assicurarsi Buongiorno proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG