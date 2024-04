La Uefa ha designato l’arbitro per la sfida di Europa League tra Roma e Milan. La partita si giocherà giovedì all’Olimpico alle 21.

Sempre più vicino l’appuntamento con la partita più importante della stagione per il Milan. la gara dell’Olimpico contro la Roma può davvero essere una sorta di crocevia per i rossoneri, capace di determinare la bontà dell’annata del Milan. Gli uomini di Pioli sono chiamati all’impresa, dovranno infatti ribaltare l’1-0 dell’andata, patito tra le mura amiche. I rossoneri se vorranno cullare sogni di gloria dovranno necessariamente sciorinare una prestazione opposta rispetto a quella dell’andata, gara che ha messo invece in luce una difficoltà a proporre un piano B di manovra.

La designazione

La Uefa ha reso note le designazioni per le gare europee e, per Roma-Milan, ha indicato il polacco Szymon Marciniak. Al suo fianco, gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; il quarto uomo sarà Paweł Raczkowski. Al VAR, invece, Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

I precedenti

Era esattamente un anno fa, esattamente il 18 aprile. Era sempre un quarto di finale europeo seppur di Champions League, quando il polacco Szymon Marciniak arbitrò il Milan. Era la gara di ritorno al Maradona contro il Napoli che si avviava a celebrare la conquista del terzo scudetto della propria storia. Il suo arbitraggio fu fortemente criticato dai partenopei, nonostante l’assegnazione del rigore poi sbagliato Kvaratskhelia era dubbioso. I rossoneri eliminarono il Napoli accedendo in semifinale. A distanza esatta di un anno le strade di Szymon Marciniak e del Milan si incontrano nuovamente ai quarti di finale di una competizione europea…

