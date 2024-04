Gasperini ha parlato del futuro di Chales De Ketelaere. Il giocatore belga vorrebbe restare a Bergamo in maglia nerazzurra.

Il futuro di Charles De Ketelaere è ancora tutto da scrivere. L’abbrivio avuto in stagione con gli orobici aveva suggerito un inevitabile riscatto da parte della Dea al termine della stagione. Con il passare dei mesi la possibilità che ciò avvenga non è affatto sfumata ma, ad oggi soprattutto, non appare così scontata. Al termine della gara Atalanta-Verona, ne ha parlato anche Gasperini, glissando abilmente la domanda.

Foto Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Gasperini

Gasperini ha usato il famigerato bastone e carota con il giovane belga ex Milan. Ne ha elogiato le qualità ma al contempo ha sottolineato la necessità che ha ancora di crescere e migliorare. Il tecnico bergamasco ha difatti affermato che “può fare sempre molto di più. È un ragazzo in evoluzione che può avere più forza. Questa sera è stato anche sfortunato ma ha fatto vedere delle cose di assoluto valore. È un ragazzo destinato a crescere”. Sul tema riscatto però ha aggiunto che di “soldi, riscatto, futuro dovete parlarne con la società”.

La volontà di De Ketelaere

“Non voglio fare di nuovo panchina al Milan, mi piacerebbe restare all’Atalanta”. Parole chiare e forti di De Ketelaere, rilasciate qualche giorno fa ai microfoni di “Hln.be” . L’Atalanta per riscattarlo dal Milan dovrà mettere sul piatto 23 milioni di euro, una cifra decisamente importante. E’ facile intuire che le ultime partite del campionato determineranno il futuro del belga che potrebbe anche far ritorno al Milan. Lo stesso giocatore ha ammesso che “se l’Atalanta non dovesse esercitare l’opzione, vedremo com’è la situazione al Milan”.

L’articolo Milan, qual è il futuro di De Ketelaere? Ecco le parole di Gasperini proviene da Notizie Milan.

