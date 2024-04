Marco Materazzi non ha perso l’occasione per lanciare una nuova frecciata al Milan. Il pretesto è Mancini della Roma.

Marco Materazzi continua a parlare di Milan, nonostante non abbia mai vestito la maglia rossonera in carriera. Dopo le frecciate lanciate al mondo rossonero in merito all’eventuale scudetto nerazzurro nel derby, ora ci ricasca usando come pretesto Mancini. Le parole dell’ex 23 dell’Inter sono destinate, come sempre, ad agitare il web e accendere gli animi del milanisti che vorrebbero tanto capire il motivo di tale accanimento.

Daniele De Rossi

Gol da interista al Milan ma il lavoro non è finito

Marco Materazzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha speso parole di apprezzamento nei confronti di Mancini, il giocatore che ha deciso la gara di andata tra Milan e Roma a San Siro lo scorso 11 aprile. L’ex difensore dell’Inter non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata ai cugini rossoneri, affermando che “fa bene a godere: gol alla Lazio da romanista e gol al Milan da… interista. Cosa potrebbe chiedere di più? Però in Europa League il lavoro non è finito, senza regola della rete in trasferta cambia tutto”.

La stima di Materazzi per Mancini

Oltre alla ormai consueta frecciata di Materazzi al Milan, l’ex giocatore ha speso parole di elogio e stima per il più giovane collega. Ha affermato infatti che “Mancini sta facendo i passi per crescere ancora da ogni punto di vista. Lui sa quanto sia orgoglioso del fatto che è rimasto sempre se stesso”. Ha poi espresso un pronostico su chi vincerà l’Europa League, affermando che “se la Roma passa il turno, Gianluca ( Mancini, ndr ) e i suoi compagni possono arrivare in finale, ma per la vittoria occhio all’Atalanta”.

