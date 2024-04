Bennacer potrebbe salutare il Milan al termine della stagione. In caso di addio i rossoneri potrebbe puntare su Amrabat.

Il mercato inizia ad agitarsi, in attesa che apra ufficialmente i battenti. In casa Milan non dovrebbero esserci clamorosi stravolgimenti ma, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, non sono comunque escluse uscite. Tra queste potrebbe esserci l’addio di Bennacer. L’algerino potrebbe infatti salutare Milanello, magari lusingato da interessanti dalla Premier o dall’Arabia così come avevamo riportato qualche giorno fa.

Sofyan Amrabat

Bennacer, sarà addio al Milan?

Bennacer rappresenta senza dubbio uno dei pilastri del Milan di Pioli. Il suo apporto è stato sempre decisivo, assolutamente determinante. Quest’anno la sua assenza in virtù del lungo infortunio occorsogli sul finire della passata stagione, ha creato più di qualche grattacapo a Pioli. Ora che finalmente l’algerino ha recuperato la piena efficienza fisica, per lui potrebbe suonare sirene di mercato dai due principali mercati calcistici: Premier e Arabia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sul giocatore del Milan si registrano gli interessi dell’Arsenal e dell’Arabia Saudita. Proprio da quest’ultima potrebbe arrivare l’offerta capace di far vacillare il Milan, pari a 50 milioni

Amrabat, una possibilità

Il centrocampista marocchino ex Fiorentina sarà una della occasioni del prossimo mercato. Calciomercato.it riferisce infatti che il Manchester United non dovrebbe riscattare il giocatore che, al termine di una stagione incolore in maglia Red Devils, dovrebbe tornare in viola. Il costo del riscatto era fissato a 20 milioni più 5 di bonus. Questo aspetto potrebbe infatti ingolosire tante squadre, su tutte proprio il Milan che dovrà però vedersela con Giuntoli, anch’egli interessato al profilo per dare qualità e slancio alla mediana bianconera. Sul giocatore ex Fiorentina si segnalano però interessi anche di alcuni club esteri.

