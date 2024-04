Riccardo Trevisani non crede alla rimonta del Milan. Accredita ai rossoneri solo il 40% di superare la Roma giovedì all’Olimpico.

L’attesa per la gara di ritorno di giovedì all’Olimpico contro la Roma aumenta i propri giri in modo vertiginoso. Il mondo rossonero attende la sfida alternando due stati d’animo opposti: fiducia di ribaltare il risultato e paura di non riuscirci. Dopo l’eliminazione dalla Champions League ai gironi, uno scudetto ormai perduto, l’Europa League rappresenta l’unica strada percorribile per dare gioia e festa a una stagione che, diversamente, si chiuderebbe con zero titoli in bacheca. Riccardo Trevisani, Intervenuto a Cronache di Spogliatoio durante la trasmissione ‘Fontana di Trevi’, ha parlato della sfida che attende il Milan giovedì sera al cospetto di De Rossi all’Olimpico.

Riccardo Trevisani

Milan a due facce

“Il Milan con la palla è una squadra, senza è tutt’altra squadra“. Questa è al frase chiave del discorso di Riccardo Trevisani che ha individuato in questa ambivalenza il problema del Milan. Ha analizzato infatti che “giovedì scorso sono successe diverse cose, De Rossi è stato abile nella preparazione della partita. Ha studiato infatti la mossa di El Shaarawy, ma quella di mettere l’ex rossonero ad intasare la corsia sinistra del Diavolo, non è stata l’unica mossa attuata dal tecnico giallorosso. De Rossi, infatti, ha fatto anche un’altra cosa: ha cercato di palleggiare e di avere sempre il pallino del gioco”.

Chance qualificazione per il Milan

Il giornalista di Mediaset ha espresso in numeri le chance di qualificazione del Milan che, dopo la partita dell’andata, è chiamato a ribaltare il risultato in trasferta. Trevisani è convinto che “il Milan, prima della gara di andata, era favorito al 60%, ora invece lo vedo al 40%. Però si tratta di recuperare soltanto una rete, ed i rossoneri possono farlo tranquillamente”.

La chiave

Non è tutto perduto però il Milan, Trevisani sostiene infatti che “se Leao è quello di domenica con il Sassuolo e non quello di giovedì scorso, queste possibilità per il Milan possono aumentare notevolmente”. Conclude poi affermando che “l’assenza di Cristante peserà molto per la Roma, calciatore molto sottovalutato”.

