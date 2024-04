Luca Marchetti ha parlato del futuro della panchina del Milan affermando che non sia ancora tramontata l’idea Conte.

La panchina del Milan è ancora un rebus da risolvere. La conferma del tecnico emiliano sulla panchina rossonera è tutt’altro che scontata e sicura. Le prossime partite delineeranno il futuro di Stefano Pioli, dall’Europa League con la Roma e il derby con l’Inter. Luca Marchetti è intervenuto a TMW e ha fatto il punto della situazione.

Stefano Pioli

Conte? Ancora una possibilità

Il giornalista ha affermato che la pista Conte per il Milan non è ancora tramontata. L’ex ct della Nazionale resta un’opzione viva, ha infatti sottolineato che “le difficoltà per arrivare a Conte ci siano per ogni club. Le opportunità per lui poi non si fermano a Napoli, quindi ha a disposizione altre opzioni. In ogni caso credo che Conte stia facendo le sue valutazioni. Se resterà fermo sarà per sua volontà, aspettando delle possibilità più avanti”. Su Conte, nelle ultime settimane si registrano inoltre interessamenti concreti anche del Napoli che ha bisogno di un allenatore importante per rilanciarsi nella prossima stagione.

Intreccio con il Napoli?

Non è da escludere che si possano creare intrecci di mercato tra Milan e Napoli per quanto riguarda la panchina rossonera e azzurra. Nonostante Pioli abbia affermato che il Milan non si lasci, mai, non è da scartare l’ipotesi che in caso di addio ai rossoneri possa proprio accettare la corte di De Laurentiis. Marchetti sul tema si è così espresso: “Al momento i profili più sondati dal Napoli sono Italiano, Pioli e Gasperini. Di questi tre, se c’è uno che è più difficile strappare è proprio Gasperini. Pioli invece è stato chiaro, il Milan non si lascia. Se ci si separerà sarà stato di comune accordo”

