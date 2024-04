La pista che porta Gyokeres al Milan si complica, sullo sfondo Zirkzee resta la prima scelta in attacco dei rossoneri.

Il tema attaccante è sempre molto caldo e di attualità. Il Milan, a prescindere dal futuro di Giroud, ha deciso di investire per un nuovo attaccante che riesca a coniugare al meglio gioventù e qualità da grande squadra. I nomi sul banco sono tanti, i profili sono ormai noti e conosciuti, resta solo da decidere con fermezza sul quale direzionare le mire e colpire. Lo svedese dello Sporting Gyokeres è stato uno dei profili più attenzionati in casa Milan, nonostante la presenza di una clausola molto alta. Oggi però gli scenari sembrano modificarsi.

Joshua Zirkzee

Gyokeres in salita

L’dea romantica di avere un nuovo svedese, dopo Ibra, alla guida dell’attacco rossonero sembra svanire sempre di più. Così come riportato da La Repubblica, su Gyokeres si sarebbero accesi gli interessi di Chelsea e Tottenham. Le due compagini inglesi farebbero desistere il Milan che, dinanzi ai due colossi della Premier, non potrebbe competere in termini economici. Inoltre sullo svedese gravita una clausola rescissoria molta alta: 100 milioni, cifra questa che potrebbe essere limata in fase di contrattazione. La concorrenza inglese però rischierebbe di far saltare ogni banco di trattativa.

Zirkzee sempre più in pole

L’olandese del Bologna è sempre stato in cima alle preferenze del Milan per il dopo Giroud e, ora più che mai, non perde lo scettro. Zirkzee per caratteristiche si sposerebbe a meraviglia nel piano tattico di Pioli e avrebbe tutte le qualità tecniche e umane per conquistare San Siro. Come ricorda La Repubblica, il costo dell’operazione potrebbe essere di circa 50 milioni di euro.

L’articolo Milan, avanza Zirkzee e rallenta Gyokeres: la situazione per il nuovo 9 proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG